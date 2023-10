Litiga con la madre e prende a morsi un carabiniere, arrestata

I carabinieri di Castelforte, hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 29 anni di Santi Cosma e Damiano gravata da vari precedenti per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico Ufficiale.

La donna infatti, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti (come successivamente accertato dai sanitari dell’Ospedale di Formia), aveva dapprima usato violenza e minacce contro la propria madre e successivamente contro uno dei due militari dell’Arma che erano sopraggiunti su richiesta della genitrice.





Il militare, il cui intento era quello di evitare che la donna venisse aggredita dalla propria figlia, veniva morso al dito da quest’ultima, procurandogli la frattura di un dito. Per tale ragioni la donna è stata arrestata.