Gioielli rock: quale scegliere da abbinare ai tuoi look

Ogni stile di abbigliamento può essere impreziosito e completato scegliendo il gioiello giusto. Ci sono però look con cui è più difficile trovare la combinazione giusta.

Uno di questi è sicuramente lo stile grunge, in cui il nero regna, ma gioielli con caratteristiche e dettagli differenti può davvero stonare e risultare difficile da indossare, soprattutto se non rispecchia le proprie preferenze.





In questo articolo, ti forniremo suggerimenti per trovare nei brand di gioielleria la perfetta coniugazione di questo stile per aiutarti a trovare i preziosi che ti faranno sentire a tuo agio, perfetti per completare ogni tuo look perché in linea con i capi rock che popolano il tuo armadio!

Bracciali con zirconi scuri

Uno dei primi gioielli che devi assolutamente avere nel tuo portagioie per completare tantissimi look dallo stile rock sono sicuramente dei bracciali con incisioni e zirconi scuri (neri per avere il massimo livello di abbinabilità possibile, ma anche rosso cremisi ed altre colorazioni in base alle tue preferenze).

Questa tipologia di gioiello è sicuramente quella che troverai più semplice da abbinare ma anche più facile da trovare nelle gioiellerie: uno dei brand più diffusi, Cesare Paciotti, ha dedicato intere linee a bracciali da uomo di questa tipologia. Cesare Paciotti bracciale uomo con questi dettagli e caratteristiche si adatteranno a molti più look di quanto potresti immaginare, dando un’immediata sensazione di stile, ricercatezza ma anche mistero ed originalità a gran parte dei tuoi outfit.

Gioielli con incisioni

Le incisioni sull’argento e l’oro bianco rimandano immediatamente ad uno stile più alternativo e ricercato dei tradizionali gioielli in acciaio. Piccole catenine con zigrinature sono versatili, adattabili davvero a qualsiasi outfit a prescindere dalla stagione o dal grado di dettagli e particolari presenti nel tuo outfit.

Ricorda sempre di avere un gioiello come questo nel tuo portagioie, perfetto passepartout da indossare quando proprio non sai cosa abbinare ai tuoi outfit più ricchi che potrebbero giovare di un piccolo accessorio di completamento.

Gioielli con pendenti particolari

I gioielli con pendenti che richiamano il tuo stile e le tue preferenze sono invece la soluzione perfetta per fare in modo che siano i gioielli a dare un tocco rock ai tuoi outfit più basic.

Questo genere di look fanno comunque parte della quotidianità anche delle persone con look sempre curati. Per dare personalità e carattere, questi piccoli preziosi rappresentano la soluzione ideale. Gli orecchini sono sicuramente il tipo di prezioso che non attenderà a farsi notare, ma anche bracciali o collane sono perfetti per questo scopo.

A prescindere dal tipo di gioielli che sceglierai di inserire nella tua personale collezione, ricorda di concederti del tempo per trovare i gioielli perfetti per te anche in luoghi e shop che ad una prima superficiale occhiata non sembrano il luogo in cui troverai, invece, quei preziosi che ti ritroverai ad indossare a cadenza regolare e quotidiana.

Se stai cercando i gioielli di base del tuo portagioie, brand di gioielleria resistenti e realizzati con materiali resistenti sono un assoluto must.