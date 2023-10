Cosa è il parquet spazzolato?

Quando si pensa al parquet, la prima immagine che corre alla mente è quella dell’eleganza. Considerata il non plus ultra dell’esclusività, questa tipologia di pavimentazione racchiude un vero e proprio mondo. Parlarne vuol dire, per forza di cose, citare opzioni come il parquet spazzolato.

Soluzione che, come si può leggere dando un’occhiata alle proposte di Parquet Sartoriale, realtà di spicco in Italia quando si parla di scelta e posa di parquet customizzati, è disponibile anche in versione verniciata, il parquet spazzolato è sottoposto a una lavorazione che prevede il ricorso a spazzole rotanti ad hoc.





Queste ultime, hanno il compito di eliminare dalle doghe di legno la fibra superficiale. La sua caratteristica principale? Il fatto di essere estremamente tenera. La spazzolatura può quindi essere definita come un processo di finitura.

I suoi vantaggi? Scopriamoli nelle prossime righe.

I vantaggi del parquet spazzolato

I vantaggi del parquet spazzolato sono diversi. Tra questi, spicca il fatto di essere contraddistinto da un piacevole aspetto vissuto che lo rende adatto, per esempio, agli ambienti arredati in stile Shabby Chic.

La resa visiva è quella di un legno in cui sono enfatizzate le imperfezioni tipiche della natura, dettaglio che, per molte persone, rappresenta un fattore che rende la pavimentazione più attraente.

Gli aspetti positivi del parquet spazzolato non finiscono certo qui! Un aspetto importante da sottolineare riguarda il fatto che la fibra rimossa è non solo la più tenera, ma anche quella maggiormente soggetta ad ammaccature. Questo permette, di riflesso, di apprezzare una resa estetica ottimale più a lungo nel tempo.

Molto resistente – può essere calpestato con scarpe da lavoro senza rischiare grandi danni – il parquet spazzolato è disponibile in varie essenze. Si crede, sbagliando, che l’unica opzione sia il rovere.

Questa tipologia di legno è indubbiamente stupenda e in grado di restituire un effetto all’insegna del calore e del fascino, ma non è l’unica. Il parquet spazzolato, infatti, può essere scelto pure in noce e in quercia (giusto per citare alcune fra le tante alternative presenti sul mercato).

In merito alla pulizia, è importante smentire un luogo comune purtroppo molto diffuso. Si dice spesso che, da questo punto di vista, la gestione del parquet spazzolato non sia semplice per via della presenza di venature del legno particolarmente accentuate.

Sì, queste ultime possono essere un ricettacolo di polvere, ma bisogna tenere in considerazione due fattori. Innanzitutto, bisogna pensare alla tipologia di ambiente dove il parquet viene posato.

Conta ovviamente anche la cura con la quale ci si dedica alla pulizia del parquet stesso.

Per avere maggiori certezze in merito alla facile gestione della pulizia, il consiglio è quello di sceglierlo solamente per ambienti indoor. Un altro suggerimento? Quello di orientarsi verso parquet di tonalità cromatiche medie. In questo modo, si evita che la polvere sia troppo in evidenza.

Attenzione: questo non vuol dire che il parquet non debba essere sottoposto a regolare pulizia. Su come gestire questo aspetto, ci soffermiamo nelle prossime righe dell’articolo.

Come pulire il parquet spazzolato

Pulire il parquet spazzolato per mantenere a lungo la sua bellezza è a dir poco semplice. Il consiglio è quello di partire con una scopa elettrica e di proseguire, in seconda fase, con un panno in microfibra umido e adeguatamente strizzato.

La scopa elettrica è particolarmente raccomandata in quanto, in virtù della sua struttura, è in grado di penetrare agevolmente nelle venature e di rimuovere la polvere in eccesso.

Quando si passa il panno umido, è bene impiegare un detergente specifico, evitando categoricamente i prodotti schiumogeni, dannosi soprattutto quando si ha a che fare con il parquet spazzolato e oliato.

Nei frangenti in cui, invece, il parquet è spazzolato e verniciato, è particolarmente importante scegliere, per la pulizia, un detergente neutro. Questo detergente è in ogni caso bene utilizzarlo su qualsiasi tipologia di parquet, sia verniciato che oliato.

Foto di Pexels da Pixabay