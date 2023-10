Attesi per mercoledì lavori alla rete idrica per Terracina

Per mercoledì 18 ottobre, previsti importanti lavori sulle due principali condotte adduttrici a servizio degli oltre 46mila cittadini di Terracina.

Previste numerose autobotti e un piano imponente di comunicazione per avvertire la popolazione.





Nel Piano degli Investimenti, previsti oltre 54 milioni di euro per interventi sulle reti, con fondi da PNRR, FSC e tariffa.

Acqualatina fa sapere che prosegue il piano di risanamento reti, ammodernamento impianti e recupero della risorsa idrica per ottimizzare il servizio su tutto il territorio.

In questo ambito, mercoledì 18 ottobre verrà effettuata una sospensione idrica dalle ore 15:00 alle ore 02:00 di giovedì 19, in tutto il Comune di Terracina.

I tecnici interverranno su entrambe le condotte adduttrici a servizio di Terracina, con 3 diverse squadre:

Sulla condotta in prossimità di Punta Leano verrà realizzata una nuova camera di manovra per il miglioramento della gestione del sistema di adduzione idrico

Sull’adduttrice tra Appia Antica e Appia Nuova verranno sostituiti circa 200 metri di condotta

“I lavori garantiranno il recupero di circa 300mila metri cubi di acqua annui, a favore degli oltre 46mila cittadini di Terracina.

La Società si scusa per le difficoltà derivanti dai lavori, ma gli interventi si rendono necessari al fine di migliorare la qualità del servizio su tutto il territorio comunale.

Anche in questo caso, come da prassi, per lenire l’impatto sui cittadini sono previste 8 autobotti e sono stati informati media, istituzioni e utenti attraverso ogni mezzo: email, PEC e SMS puntuali e capillari.”