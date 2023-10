Ancora fiamme nella notte, brucia un chiosco di Santi Cosma e Damiano

Ancora un incendio notturno, in provincia di Latina. Proprio a cavallo tra venerdì e sabato, intorno alla mezzanotte, i vigili del fuoco della squadra di Castelforte sono intervenuti a Santi Cosma e Damiano per un rogo in via Pilone: stava bruciano un chiosco.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a contenere le fiamme che, tuttavia, hanno prodotto dei danni rilevanti alla struttura, di circa 60 metri quadrati.





Successivamente, il personale operativo intervenuto ha effettuato un controllo della zona per cercare di stabilire le cause, tuttora, sono in fase di accertamento. Sul posto, per quanto di competenza, anche i carabinieri. Non si registrano danni a persone.