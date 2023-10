Scesa dal camion in panne, donna investita da un suv sulla Pontina

Grave incidente, nel primo pomeriggio di giovedì, lungo la Pontina. Si è verificato all’altezza del chilometro 58+600 dell’arteria, in direzione Roma-Latina, nei pressi dello svincolo per Borgo Montello: scesa da un camion in panne, una donna è stata travolta da un suv Peugeot 2008, che aveva appena urtato lo spigolo posteriore sinistro del mezzo pesante.

La donna investita è stata soccorsa dai sanitari del 118 e quindi trasferita in codice rosso al Santa Maria Goretti, dove le è stato riscontrato un pesante trauma cranico. I rilievi per la ricostruzione della dinamica sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Latina, che hanno anche curato il servizio di viabilità.