La salsiccia di Monte San Biagio finalista al Campionato italiano del salame

Con enorme entusiasmo e soddisfazione il salumificio monticellano Salumi Grufà, guidato dal dottor Vittorio Iacovacci, grazie alla sua celebre salsiccia stagionata di Monte San Biagio si è guadagnato un posto in finale nel Campionato italiano del salame.

La selezione dei migliori salami è avvenuta tramite un’accurata scelta della giuria nelle varie fasi di preselezione del campionato, tra più di 500 produttori partecipanti, provenienti da tutta Italia, permettendo l’accesso alla finale solo a 53 salami, in gara per due podi (salami ottenuti da carne di maiali a manto rosa e salami ottenuti da carne di maiali a manto scuro di razze autoctone) e tre categorie speciali fuori podio (‘nduja, salami con frattaglie, salami con prevalenza di carni non di maiale).





La finale si svolgerà nei giorni sabato 14 e domenica 15 ottobre in Emilia Romagna, a Sasso Marconi, nella Fattoria Zivieri, che fa parte dell’Accademia delle 5T (Territorio, Tradizione, Tipicità, Tracciabilità, Trasparenza), consorzio che riunisce aziende di prodotti agroalimentari tradizionali e che da 15 anni ormai organizza questa gara all’ultima fetta.

L’azienda pontina Salumi Grufà gareggia dunque con la sua salsiccia, un’eccellenza nazionale prodotta rispettando le antiche ricette tramandate sin dai tempi dei Longobardi, con carni fresche di solo suino pesante nazionale, miscelate con sale, coriandolo e spezie solo italiane, tagliate a punta di coltello e insaccate in budelline naturali nazionali, garantendo al cliente finale un prodotto 100% italiano, senza conservanti né additivi chimici.