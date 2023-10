Come aprire la Partita IVA per lavorare online? E perché farlo?

Se desideri intraprendere un percorso professionale online in ambiti come web design, affiliate marketing, social media, blogging, o digital marketing, aprire una Partita IVA è un passo fondamentale e obbligatorio.

In Italia, la libera professione sia che si operi in uno studio sia che si operi esclusivamente online richiede obbligatoriamente un inquadramento dal punto di vista fiscale, che richiede dunque l’apertura della Partita IVA, che presenti un codice ATECO che faccia riferimento al tipo di attività che si svolge.





A volte può essere complesso comprendere la complessità del sistema fiscale italiano, soprattutto quando si tratta di regolamentare la propria attività online.

Per questo motivo, ti consigliamo di leggere diverse guide dedicate al tema, ad esempio trovi una sezione sul tema fisco e tasse sul blog Monetizzando di Valerio Novelli offre diversi approfondimenti, tra cui articoli dedicati nello specifico a chi lavora online.

Cosa è la Partita IVA?

La Partita IVA è un codice alfanumerico univoco composto da 11 cifre che viene attribuito alle persone fisiche, alle società e ad altre entità che intendono svolgere un’attività imprenditoriale o professionale in modo autonomo e continuativo.

Questo codice funge da identificativo fiscale per chiunque operi in ambito commerciale, professionale o artigianale, fornendo una chiara identificazione nei confronti delle autorità fiscali e degli altri soggetti economici.

La Partita IVA rappresenta quindi non solo un obbligo legale per chi intraprende un percorso di lavoro autonomo, ma è anche uno strumento indispensabile per la gestione amministrativa e fiscale delle attività economiche.

Essa è necessaria per l’emissione di fatture, la deduzione delle spese d’impresa e per il calcolo dell’IVA stessa, l’imposta indiretta che incide sui beni e servizi consumati.

Come aprire la Partita IVA?

L’apertura della partita IVA può essere seguita da un professionista come ad esempio un commercialista, oppure si può andare di persona all’Agenzia delle Entrate e aprire la partita IVA compilando un modulo.

Infine, è possibile valutare di aprirla anche online seguendo il percorso apposito inviando telematicamente la pratica ComUnica.

Aprire una Partita IVA non è complesso, ma richiede attenzione e precisione, in quanto bisogna prendere diverse decisioni quali:

Identifica il tuo Codice ATECO: fondamentale per classificare la tua attività lavorativa e determinare il limite di fatturato annuo se operi in regime forfettario.

fondamentale per classificare la tua attività lavorativa e determinare il limite di fatturato annuo se operi in regime forfettario. Iscrizione alla Gestione INPS pertinente : In base alla tua attività principale, iscriviti alla gestione INPS appropriata.

: In base alla tua attività principale, iscriviti alla gestione INPS appropriata. Iscrizione a ulteriori enti se necessario: a seconda del tipo di attività, potresti dover effettuare altre iscrizioni (es. Camera di Commercio, INAIL).

Dopo aver aperto la Partita IVA, è fondamentale gestire correttamente i compensi percepiti e devi ricordarti di compilare la fattura in modo corretto sulla base del tipo di lavoro svolto.

Infatti, la fattura può variare sulla base della fornitura di servizi oppure se si vendono beni online. Bisogna fare attenzione, dunque, a come si emetteranno le fatture e ci sarà bisogno del supporto di un commercialista per riuscire a fare i calcoli necessari per il pagamento delle tasse.

Quando è necessaria la Partita IVA per lavorare online?

Se prevedi di svolgere un’attività in modo continuativo e organizzato, che genera reddito, dovrai aprire una Partita IVA.

L’avvento del digitale ha trasformato radicalmente il mondo del lavoro, creando opportunità inedite per professionisti e imprenditori che operano online. In questo contesto, aprire una Partita IVA diventa indispensabile per diversi motivi.

Innanzitutto, la Partita IVA è fondamentale per operare in maniera legittima e trasparente, conformandosi alle normative fiscali vigenti.

Chi intende guadagnare dal web, offrendo servizi o prodotti, deve poter gestire le transazioni economiche e le fatturazioni in modo regolare, garantendo affidabilità a clienti e fornitori.

La Partita IVA consente, inoltre, di accedere a una serie di vantaggi fiscali e deduzioni previste per i lavoratori autonomi, ottimizzando così il carico tributario e facilitando la gestione contabile del proprio business.

Essa rappresenta anche un requisito imprescindibile per partecipare a bandi, concorsi o per stipulare contratti con aziende ed enti che richiedono esplicitamente un riferimento fiscale, e per la vendita della maggior parte dei beni o servizi online.

Inoltre, solo aprendo una Partita IVA significa professionalizzare la propria presenza nel mercato digitale, acquisendo credibilità e visibilità nel proprio settore di riferimento.

Foto di Bruno da Pixabay