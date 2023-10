Ciclista investito e ucciso, si costituisce il presunto pirata: è un 80enne

Caccia finita, a quanto pare. Il presunto pirata della strada che mercoledì pomeriggio ha investito e ucciso il 46enne di Nettuno David Calabrò, travolto nel territorio di Cisterna di Latina mentre era in bicicletta, si è fatto avanti.

Si tratta di un uomo di ottant’anni, che avrebbe ammesso di essere alla guida della macchina protagonista dell’incidente, per poi allontanarsi e far perdere le proprie tracce. A suo dire, non si era accorto della presenza del ciclista.





L’anziano si è presentato spontaneamente giovedì presso il Comando di polizia locale di Cisterna. Il veicolo, una Volkswagen Polo posta contestualmente sotto sequestro, appartiene a un familiare.