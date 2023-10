Auto a fuoco a Minturno, indagini in corso sulle cause

Indagini in corso, a Minturno, per un incendio d’auto che resta ancora da decifrare. Si è sviluppato poco dopo le 7 di giovedì nell’area del lungomare di Scauri, all’interno di un cortile privato, portando all’intervento dei vigili del fuoco di stanza a Castelforte.

All’arrivo degli operanti la macchina era completamente avvolta dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento non sono riuscite a salvarla, la situazione era già troppo compromessa, ma hanno contenuto il rogo prima che si allargasse ulteriormente alle sterpaglie adiacenti.





Successivamente, in collaborazione con i carabinieri, gli specialisti del vigili del fuoco hanno effettuato un accurato controllo dell’area e del mezzo per cercare di risalire alle cause, al momento sono in fase di accertamento. Non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella del dolo.