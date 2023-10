Rottamazione quater, c’è tempo fino al 31 ottobre

“Tutti i cittadini e le imprese non in regola con i pagamenti delle imposte comunali hanno tempo fino al prossimo 31 ottobre per avvalersi della ‘Rottamazione quater’, la Definizione agevolata delle entrate del Comune di Terracina, anche tributarie, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali e di avvisi di accertamento esecutivi (ai sensi dell’art. 17 bis del D.L. 30 marzo 2023 n. 34 convertito dalla Legge n. 56 del 26 maggio 2023). Entro quella data, dopo aver richiesto copia di estratto di debito con l’indicazione delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, sarà possibile presentare istanza di adesione”, sottolineano dall’amministrazione comunale.

Per farlo è necessario recarsi presso gli uffici della Ica srl in via Badino, Parco Commerciale Arene, oppure compilare il modulo presente sul sito del Concessionario ed inviarlo agli indirizzi mail: servizi@pec.icatributi.com oppure coattivo.ica@icatributi.it





I cittadini in possesso di SPID o CIE potranno anche avvalersi anche della procedura online, accedendo all’indirizzo telematico https://sportellotelematico.icatributi.it/icasrl. Ulteriori informazioni sul sito del concessionario al link: https://www.icatributi.it/servizi_online/dettaglio_comune-cat-terracina_755.html oppure chiamando il numero 0773702384,

Potranno avvalersi della ‘rottamazione’ tutti i cittadini e le imprese non in regola con i pagamenti delle imposte comunali che hanno ricevuto ingiunzioni e accertamenti notificati o presi in carico entro il 30 giugno 2022, e anche cittadini e imprese che hanno già una rottamazione in corso.

Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2024 in unica soluzione, oppure nel numero massimo di 18 rate, di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2024 e delle successive alla fine del terzo mese successivo alla scadenza della rata precedente.

Il regolamento è stato approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 08 del 28 luglio 2023. “Abbiamo voluto offrire questa opportunità ai cittadini e alle imprese in difficoltà, un segnale importante che abbiamo voluto dare come amministrazione”, ha dichiarato l’assessore al Bilancio, Angelina Tasciotti.

“Questa rottamazione è un’opportunità per tutti i cittadini e le imprese. Tutti conosciamo le grandi difficoltà dovute anche a questo lungo periodo di pandemia. L’auspicio è che cittadini e imprese colgano questa occasione”, ha commentato il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.