Dramma alla stazione di Fondi, anziana travolta da un treno: era un’ex insegnante di 72 anni

Si trovava sui binari, proprio in prossimità della passatoia pedonale, quando è stata travolta da un Intercity diretto a Roma. Un investimento mortale avvenuto alla stazione di Fondi, e che nella prima serata di mercoledì è costato la vita alla 72enne Gina Celletti, ex insegnante sposate e con tre figli, originaria di Vallecorsa ma residente a Lenola. Indagini in corso sulle cause del dramma, le forze dell’ordine formalmente non escludono l’ipotesi dell’incidente, ma quella ritenuta più probabile porta a un gesto estremo.

L’impatto fatale è avvenuto intorno alle 18.40, paralizzando la circolazione ferroviaria in entrambe le direzioni e ad ampio raggio, con disagi a catena estesi per buona parte del Basso Lazio, e non solo. Ritardi di ore, deviazioni e cancellazioni.

Sul posto hanno operato gli agenti del Commissariato della Piana, intervenuti anche con gli specialisti della scientifica, i colleghi della Polfer di Formia, i vigili del fuoco del distaccamento di Terracina e i sanitari dell’Heart Life Croce Amica di stanza in città. I passeggeri dei convogli bloccati in prossimità del tratto di rete che ha fatto da sfondo alla tragedia sono stati per quanto possibile assistiti dai Falchi di pronto intervento, volontari incaricati dalla sala operativa regionale della protezione civile e attivatisi con diverse squadre.

Al termine degli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria, i resti dell’anziana sono stati ricomposti e trasferiti presso la camera mortuaria del cimitero comunale dai necrofori delle onoranze funebri Sant’Anna.