Ciclista travolto e ucciso, caccia al pirata della strada

Stava percorrendo in bicicletta via Nettuno, nel territorio di Cisterna di Latina, quando è stato travolto da un’auto. Un incidente avvenuto sotto gli occhi dell’amica che l’accompagnava nel giro su due ruote, e a quanto pare provocato da una macchina intenta in un sorpasso. Un veicolo che, dopo un impatto frontale, è fuggito.

Breve cronaca dell’ennesimo sinistro con esiti mortali avvenuto in provincia di Latina, che questa volta è costato la vita a un ciclista di Nettuno, il 46enne David Calabro. L’investimento risultatogli letale si è registrato mercoledì pomeriggio, catapultando nel lutto due comunità ed aprendo la caccia al pirata della strada.





Sulle tracce dell’auto che ha investito il 46enne ci sono gli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Raul De Michelis, coadiuvati da personale del Commissariato e carabinieri. Diverse, le persone ascoltate a margine del dramma per cercare elementi utili al rintraccio di chi è fuggito senza prestare soccorso a Calabro.