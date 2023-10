Oggi e domani la fiera di Sant’Onorato, Fondi celebra il patrono

Grande attesa a Fondi per il clou dei festeggiamenti in onore del santo patrono. Domani, 10 ottobre, si celebra Sant’Onorato e, nella città della Piana si incontrano gli appuntamenti religiosi legati alla devozione del Santo, insieme a quelli mondani.

Torna la storica fiera che, da alcuni anni, si celebra nuovamente per le vie del centro città. Quest’anno, banchi aperti su due giorni, nel pomeriggio di oggi con l’apertura degli stand a partire dalle 12 e poi tutta la giornata di domani.

In realtà sono già diversi giorni che la città celebra gli appuntamenti del ricco calendario della festa. Ieri un doppio appuntamento musicale con l’Orchestra di Fiati San Giorgio a Liri diretta dal Maestro Carlo Morelli. Sabato addirittura si è tenuto un interessantissimo convegno sulle antiche reliquie dei Santi a Fondi. Infine, domani sarà anche l’occasione per la giornata straordinaria di donazione a cura dell’Avis Fondi. L’iniziativa, “Sangue donato, ombrello regalato”. Entusiasmo, curiosità e attenzione per la giornata di festa sulle quali il primo cittadino si ritrova anche lanciare un monito, invitando tutti alla massima attenzione a borse e a effetti personali.

«Gli agenti del locale comando di Polizia Municipale e le forze dell’ordine – ricorda il primo cittadino Beniamino Maschietto – pattuglieranno la fiera dalle prime ore del mattino alla mezzanotte. Tuttavia, nonostante i controlli, le fiere rappresentano sempre un’occasione ghiotta per eventuali malintenzionati. L’attenzione – conclude il sindaco di Fondi – è la strategia più efficace per prevenire episodi spiacevoli. Naturalmente, affinché tutto si svolga in maniera ordinata e sicura, le forze dell’ordine effettueranno controlli in divisa e in borghese per l’intera durata della fiera».