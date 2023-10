Fermato un uomo: deve rispondere di rapina

Situazione quasi al limite dell’incredibile quella che hanno riscontrato i Carabinieri di Latina che hanno anche fermato un uomo di 33 anni che risulta essere gravemente indiziato per la rapina e il furto di un’automobile avvenuto in una delle scorse notti.

Mentre un uomo del posto si trovava a bordo del proprio mezzo mentre stava tornando a casa, pare che due persone a piedi gesticolando lo inducevano a fermarsi chiedendogli se avesse una sigaretta.





Secondo quanto riferito dal conducente dell’auto, uno dei due, alla risposta negativa avrebbe dato in escandescenza infilando la testa nel finestrino e tentando di estrarre la chiave non riuscendoci. Per sfortuna del titolare dell’auto, però, il motore si spegneva e il malintenzionato riusciva ad aprire la portiera, costringere il guidatore a scendere dal proprio mezzo e darsi alla fuga con l’auto.

L’uomo, una volta appiedato, lanciava l’allarme e i Carabinieri nel giro non non molto sono riusciti a rinvenire l’auto rubata e anche a rintracciare l’uomo gravemente indiziato della rapina.