Carpinteri di MODES tra i partner di GloLoCo

Chi è di passaggio a Milano in questi giorni, magari in occasione della fashion week, si informi bene sulle mostre ospitate nei vari palazzi storici e nobiliari della città. I classici due piccioni con una fava: visitare un palazzo maestoso e una mostra senza precedenti. Qualche suggerimento? Tra i tanti spicca la mostra GloLoCo a Palazzo Morando voluta dalla Afro Fashion Association che vede tra i suoi partner anche Carpinteri di MODES.

GloLoCo: la tecnologia al servizio della moda

Con l’intento di capire quali sono gli intrecci tra nuove tecnologie come l’AI e la moda, sono stati chiamati 5 giovani designer BIPOC che hanno fatto il loro nella settimana più importante per Milano, cioè la Fashion Week. Certo, c’è anche il Salone del Mobile e la design week, ma nulla paragonato alla settimana della moda che dona lustro e spolvero al capoluogo lombardo.





L’intento dell’esposizione nella storica cornice di Palazzo Morando è quello di indagare come i nuovi strumenti digitali possono portare a un ripensamento della moda in termini di inclusività. Va a finire che gli ospiti della mostra voluta da vari partner, tra cui Carpinteri, si sono ritrovati in un nuovo mondo che nasce sì dalla tradizione, ma che i giovani designer hanno reinterpretato grazie al loro sguardo internazionale e globale.

GloLoCo: la moda del futuro tra inclusività e sostenibilità

Che potevano fare 5 designer che già nella loro bio possono vantare di essere frutto di contaminazioni e miscugli culturali? Permettere a tutti di guardare le cose da un altro punto di vista e che vista! pregiati tessuti asiatici, geometriche fantasie africane incontrano per la prima volta strumenti hi-tech. Il passato dialoga con il futuro per reinventare il presente della moda, garantendo inclusività e sostenibilità.

Tra le attrazioni più belle c’è lo Smart Mirror che, grazie alla piattaforma GN3RA, permette di indossare virtualmente i capi delle collezioni presentate. Una sorta di “gira la moda” versione 2.0 che tiene presente la fisicità del soggetto e mostrando come gli abiti calzerebbero realmente una volta indossati.

Se la mostra GloLoCo, di cui Carpinteri di MODES è partner, vuole indagare le applicazioni dall’AI nel fashion, ciò che ne viene fuori è una rivoluzione. Esperienze accessibili e rivoluzionarie sono possibili grazie al 3D che permette agli stilisti di adattare le collezioni alle diverse fisicità. Basta insomma con l’esaltazione della inarrivabile taglia 38 o, peggio, 36, poiché le nuove tecnologie celebrano ogni tipo di corpo. Oggi diventa più importante la vestibilità nel settore della moda che, allo stesso tempo, si preoccupa anche della sostenibilità ambientale. La realtà aumentata rappresenta una nuova frontiera del fashion che diventa sempre più accessibile.

Non è finita qui perché l’avvento delle nuove tecnologie, a partire dell’intelligenza artificiale, riesce a ridurre gli sprechi, evitare le discriminazioni e tutelare il futuro del pianeta. Ecco perché l’evento di GloLoCo voluto fortemente da partner come Carpinteri, mette in correlazione temi che possono sembrare a un primo sguardo distanti come l’inclusività e la sostenibilità ambientale, permettendo di portare un decisivo cambio di passo rispetto al fast fashion.