Badante di Ponza muore a Roma: è giallo, indagano i carabinieri

La donna, una badante romena di 46 anni, è stata soccorsa a seguito di un presunto incidente domestico grave con tanto di caduta a Ponza. Immediato l’intervento dell’eliambulanza che, anche ha trasportato la donna prima al nosocomio di Latina e poi direttamente a Roma.

La 46enne, poi venuta a mancare presso la struttura ospedaliera della capitale per le gravi conseguenze riportate, ha indotto i carabinieri del posto a indagare per capire cosa sia realmente accaduto.





Le ferite sembrerebbero compatibili con una caduta in casa, ma i rapporti non idilliaci della donna con il figlio dell’uomo a cui prestava servizio di assistenza avrebbero portato i militari a volerci vedere chiaro, per capire se si tratta di un incidente domestico o se potrebbe nascondersi dietro questo caso un’aggressione che poi avrebbe portato al decesso della donna.