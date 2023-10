FOTO – Fiamme a Fondi: primi giorni di ottobre peggio di luglio

Incendi, incendi, incendi. Non se ne finisce più. Nei giorni scorsi ancora fiamme sulle montagne e nelle campagne di Fondi.

Addirittura a metà settimana, in una sola giornata, sono stati registrati ben tre roghi che hanno visto intervenire i Falchi pronto intervento, i Vigili del Fuoco e anche i mezzi aerei, elicottero e aereo Canadair.





I primi due hanno visto le fiamme propagarsi intorno ora di pranzo sia in zona Querce che in via Sagliutola tra il Cucuruzzo e Valle Bernardo.

Il terzo, intorno metà pomeriggio, si è sviluppato ai margini dell’Appia lato Monte San Biagio dove è bruciata sterpaglia, parte di un uliveto e anche un rimessaggio di attrezzi agricoli.