Fondi si prepara a Sant’ Onorato e alla sua fiera

La città di Fondi si prepara ai festeggiamenti in onore del patrono Sant’Onorato. Come da tradizione la data dei festeggiamenti cade il prossimo 10 ottobre, quest’anno in un clima che poco ha a che fare con la tradizione di acquistare gli ombrelli durante la fiere. Tra gli appuntamenti spicca il convegno di sabato sera sulla figura di Sant’Onorato e delle reliquie dei santi fondani. Domenica alle ore 20.30 l’esibizione della Banda musicale “San Giorgio a Liri”. Martedì giorno di festa alle 18 la Messa presieduta dall’arcivescovo Luigi Vari, mentre la tradizionale fiera per le vie del centro di Fondi si svolgerà nel pomeriggio di lunedì e per tutta la giornata di martedì.

Proprio in vista della Fiera di Sant’Onorato, che nelle giornate del 9 e del 10 ottobre porterà un gran numero di persone a passeggiare tra stand e bancarelle, il sindaco Beniamino Maschietto ricorda alla cittadinanza di prestare la massima attenzione a borse ed effetti personali.

«Gli agenti del locale comando di Polizia Municipale e le forze dell’ordine – ricorda il primo cittadino – pattuglieranno la fiera dalle prime ore del mattino alla mezzanotte. Tuttavia, nonostante i controlli, le fiere rappresentano sempre un’occasione ghiotta per eventuali malintenzionati. L’attenzione – conclude – è la strategia più efficace per prevenire episodi spiacevoli. Naturalmente, affinché tutto si svolga in maniera ordinata e sicura, le forze dell’ordine effettueranno controlli in divisa e in borghese per l’intera durata della fiera».