Tabaccheria di Fondi razziata in pieno giorno, il bottino sfiora i 50mila euro

Indagini in corso su un maxi-furto ai danni di “Non solo fumo”, una delle tabaccherie più note di Fondi: venerdì tre ladri sono fuggiti con tabacchi e altra merce per un valore stimato di quasi 50mila euro. Tutto in pieno giorno, approfittando della chiusura pomeridiana della rivendita di via Gramsci.

Due malviventi con i volti coperti da mascherine chirurgiche e cappucci hanno forzato la serranda d’ingresso, per poi trafugare il bottino in una manciata di minuti e caricarlo a bordo di un furgone parcheggiato nelle vicinanze, con a bordo un complice e risultato con targa clonata. Subito dopo, si sono dileguati.





Lanciato l’allarme, si sono attivati gli agenti del Commissariato locale dal vicequestore Raffaele Iasi, che in concomitanza con un sopralluogo con gli specialisti della scientifica hanno avviato indagini a tutto campo, concentrandosi sull’analisi dei filmati immortalati dalle telecamere dell’attività razziata, nonché da quelle localizzate nei paraggi e in prossimità delle principali arterie cittadine. Con tutta probabilità è a entrata in azione una banda di specialisti, e non è escluso sia la stessa che negli ultimi mesi ha colpito in altre parti della provincia.