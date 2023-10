Il caffè biologico: la filiera, i paesi produttori, i maggiori consumatori

2La produzione del caffè biologico è un processo complesso che coinvolge numerosi attori, dalla coltivazione delle piante fino al consumo finale. È un tipo di caffè prodotto seguendo rigorosi standard ecologici e sostenibili, senza l’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici. La filiera si caratterizza per la sua attenzione all’ambiente, alla salute dei consumatori e al benessere dei coltivatori. Vediamo di seguito i principali paesi produttori e consumatori di caffè biologico, nonché le normative e le certificazioni che regolano la sua produzione.

I maggiori paesi produttori di caffè biologico sono situati principalmente nelle regioni tropicali e subtropicali del mondo. Tra questi, spiccano:





Colombia : è uno dei principali produttori di caffè biologico al mondo, con numerosi agricoltori impegnati nella coltivazione sostenibile del caffè nelle Ande e nelle altre regioni montane del paese.

Messico : è un altro paese con una significativa produzione di caffè biologico, che viene coltivato nelle regioni montuose e nelle aree forestali.

I maggiori paesi consumatori di caffè biologico includono principalmente quelli con una forte sensibilità verso la sostenibilità ambientale e la salute dei consumatori. Tra i principali consumatori di caffè biologico si trovano:

Stati Uniti : sono uno dei principali mercati di caffè biologico al mondo, con un numero crescente di consumatori che cercano prodotti sostenibili e biologici.

: sono un altro paese europeo con un mercato in crescita per il caffè biologico, con consumatori sempre più interessati alla sostenibilità. Giappone: in Asia, il Giappone si distingue per la sua crescente domanda di caffè biologico, poiché i consumatori giapponesi sono sempre più attenti alla qualità e all’origine dei prodotti alimentari.

Come avviene la certificazione del caffè biologico in Italia?

La certificazione del caffè biologico in Italia è gestita da diversi organismi, che garantiscono il rispetto delle normative e dei controlli necessari per ottenere il marchio biologico. Alcuni degli organismi più noti che rilasciano certificazioni per il caffè biologico in Italia sono:

ICEA (Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale): è un’organizzazione italiana che certifica prodotti biologici e si impegna a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale.

Quali sono le norme da rispettare perché un caffè riesca ad ottenere la certificazione bio?

Le regole di certificazione per il caffè biologico includono il rispetto di standard specifici che riguardano la coltivazione, la lavorazione, la distribuzione e l’etichettatura del caffè. Le principali normative prevedono:

Coltivazione biologica: i caffè biologici devono essere coltivati senza l’uso di pesticidi chimici e fertilizzanti sintetici. Vengono promosse pratiche agricole sostenibili per la protezione dell’ambiente.

Il caffè biologico è diventato sempre più popolare a livello globale grazie alla crescente consapevolezza dei consumatori riguardo all'importanza della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale. La sua produzione, importazione e distribuzione giocano un ruolo cruciale nel preservare l'ambiente, proteggere la biodiversità.

Foto di Willfried Wende da Pixabay