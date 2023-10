Cosa regalare per una laurea

La laurea è per molte persone un momento davvero importante. Si chiude un percorso dopo anni di studio e di fatica, e ci si prepara ad affrontare il mondo del lavoro. Per certi versi è il primo passo per realizzare i propri sogni.

Un buon regalo è il modo ideale per esprimere affetto e stima alla persona che ha raggiunto finalmente il proprio traguardo.





Scegliere in base alla laurea

Nelle prossime righe troverete tante idee regalo laurea, adatte per ogni situazione e perfette per qualsiasi tasca. In che cosa si è laureata la persona che dovrà ricevere il regalo? Ci si può ingegnare per trovare dei doni legati alla materia di studio. Possono essere sia regali utili che strettamente simbolici.

Ad esempio, per un laureato in medicina una buona idea è quella di regalare uno stetoscopio, lo strumento che più di ogni altro è legato ai medici. Oppure nel caso di un chimico si può optare per dei giochi per bambini, come “Il piccolo chimico”. Cercando nei negozi di giocattoli si possono trovare molte opzioni di questo tipo, adatte per un regalo che sia al tempo stesso sia simbolico che scherzoso.

Anche il mondo dell’editoria offre molte possibilità, come ad esempio edizioni pregiate di volumi strettamente inerenti al corso di laurea, o addirittura alla tesi discussa dall’ormai ex studente.

Regali più formali

Quali sono invece le idee per chi desidera donare qualcosa di più formale?

Una penna realizzata con materiali pregiati è un regalo adatto per chi vuole stupire. Si possono acquistare delle eleganti penne in argento, perfette da tenere in futuro sulla scrivania di un avvocato, di un architetto o di un dottore. Le penne si possono anche far intestare, così da rendere il regalo ancora più personale.

Tra i doni più formali ci sono anche le cornici, che difficilmente passano di moda nel mondo delle idee regalo. Una cornice preziosa può essere perfetta per esporre la foto del giorno della propria laurea.

In alternativa si può far realizzare un quadro in tela, con dimensioni più grandi rispetto alla cornice, da esporre con orgoglio. Chi si laurea dovrà attendere qualche giorno dalla proclamazione per ricevere questo tipo di regalo, ma il risultato sarà ineguagliabile.

I convenienti buoni regalo

Dopo aver faticato e studiato per tanto tempo c’è un solo desiderio: viaggiare. Regalare un viaggio può essere piuttosto complesso: ognuno ha i suoi impegni da coordinare. Per questo motivo suggeriamo di regalare un buono, da usare per il volo, per l’alloggio o per entrambi.

Potrebbe sembrare una soluzione “impersonale”, ma è l’ideale per permettere a chiunque di organizzare il viaggio in base a quelle che sono le proprie esigenze.

Esperienza

I regali per una laurea non devono essere necessariamente materiali. Vivere una esperienza può essere un dono ugualmente indimenticabile.

Le opzioni davvero non mancano. Un lancio con il paracadute o un salto con il bungee jumping sono ottime idee per chi ha amici spericolati e audaci. Per chi invece preferisce qualcosa di meno adrenalinico si può optare per delle giornate da passare immersi nel relax di una spa.

Foto di Marco Sb da Pixabay