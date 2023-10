Appia candidata all’Unesco, visita della commissione anche a Terracina

Si è conclusa sabato 30 settembre la lunga missione di valutazione condotta sulle 22 componenti del sito seriale “Via Appia. Regina viarum” dal dottor Sanjin Mihelic per conto dell’Icomos – International Council on Monuments and Sites. La missione, che aveva lo scopo di verificare i perimetri del sito, lo stato di conservazione, tutela e valorizzazione dei beni, oltre agli altri requisiti richiesti dall’Unesco per l’iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale, ha fatto tappa anche a Terracina e si è concentrata sulla Regina Viarum, visitando poi anche tutto il patrimonio della città, dal Tempio di Giove al Teatro Romano. L’esperto internazionale era accompagnato anche dal responsabile scientifico della candidatura, dalla coordinatrice per il Mic e dai membri del Comitato scientifico.

Una tappa, quella di Terracina, di un ampio processo partecipativo e corale che ha visto il coinvolgimento di numerosissimi Uffici del Mic, centrali e periferici, oltre a quello di 4 Regioni, 13 tra città metropolitane e province, 73 comuni, 14 enti parco, cui si aggiunge anche il prezioso contributo della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, di numerosi atenei italiani e stranieri, di oltre cento associazioni e club, di operatori di settore e tecnici, di molteplici comunità disseminate sul territorio dell’Italia centro-meridionale. La chiusura dei lavori rappresenta quindi un momento significativo del percorso di candidatura.





«Siamo orgogliosi che anche Terracina abbia dato il suo contributo a questa candidatura. È per noi un privilegio poter vivere l’Appia quotidianamente, e per questo stiamo lavorando a nuovi percorsi e tante iniziative per poter condividere il nostro immenso patrimonio con tutti e permettere di conoscerlo e apprezzarlo come merita», ha dichiarato l’assessore alla Cultura Alessandra Feudi.

«La via Appia è un patrimonio di inestimabile valore legato indissolubilmente alla nostra città. È simbolo di una storia passata che per Terracina risulta straordinariamente presente e attuale. Un’eredità che abbiamo il dovere di far vivere e valorizzare sempre di più, e sicuramente ottenere il riconoscimento dell’Unesco, più che meritato, sarebbe un ulteriore impulso in questa direzione», ha dichiarato il sindaco Francesco Giannetti.