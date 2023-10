Botti lavate con l’acqua del pozzo, cantina chiusa dai Nas

Nas di Latina in azione nei giorni scorsi in tutto il territorio pontino per garantire i massimi standard di igiene e sicurezza in varie attività commerciali della zona.

Tra questi, un’attenzione particolare è stata data alla produzione di vini certificando le denominazioni di origine controllata e protetta.





Nei guai una cantina di Monte San Biagio, dove i Carabinieri hanno riscontrato che le botti, i recipienti e le attrezzature venivano lavate con l’acqua di un pozzo privato senza avere apposita certificazione sulla qualità della stessa acqua.

I Nas, pertanto, hanno richiesto e ottenuto dall’Asl la chiusura temporanea della struttura.