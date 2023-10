“Sant’Onorato e le reliquie dei santi fondani” il convegno sabato 7 ottobre 2023

In occasione dei festeggiamenti organizzati per il santo patrono, tra gli eventi in programma, l’Associazione Pro Loco Fondi Aps terrà un incontro convegno sabato 7 ottobre alle ore 19,30 sul tema “Sant’Onorato e le reliquie dei santi fondani”. L’evento è alla libera partecipazione di tutti.

Tre i relatori che ne parleranno nel Duomo di San Pietro Apostolo a Fondi in provincia di Latina: la ricercatrice Avv. Stefania Di Benedetto (Direttrice dell’Associazione Pro Loco Fondi Aps), l’Arch. Giancarlo Marovelli (Esperto di Storia e Simbologia Sacra) e Mario Tiberia (Ricercatore e storico). L’incontro è patrocinato dal Comune di Fondi e dalla Parrocchia di San Pietro e riveste interesse nella Regione Lazio.





Nel Duomo di San Pietro Apostolo a Fondi si venerano numerose reliquie dei santi, tra queste quella di Sant’Onorato, patrono di Fondi: si tratta del cranio del santo conservato nel prezioso busto reliquiario in argento.

Secondo i dettami della chiesa cattolica i fedeli devono onorare i corpi dei Martiri e degli altri Santi, che vivono con Cristo. Essi furono suoi membri vivi e tempio dello Spirito Santo e risusciteranno per la vita eterna e per la gloria. Dio accorda per mezzo loro molti benefici agli uomini.

Nel corso del convegno al cospetto del busto reliquiario di Sant’Onorato Patrono di Fondi, verranno illustrate le nuove scoperte rinvenute nella Cappella di San Tommaso d’Aquino a Fondi nel complesso di San Domenico situato nel centro storico della città. Verrà messa in luce l’importanza delle rinvenute simbologie presenti sia da un punto di vista storico che religioso e infine, dopo secoli di silenzio, il maestro di musica medievale Roberto Tiberia eseguirà all’organo la melodia gregoriana scoperta su una parete della cappella.

Il parroco don Gianni Cardillo afferma: “Questo convegno dedicato al nostro amato santo patrono e alle reliquie dei santi è un’opportunità per riflettere su questa esperienza di fede profonda e di devozione. Le reliquie dei santi rappresentano un ricordo tangibile dei loro esempi di vita santa e degli insegnamenti che ci hanno lasciato. Attraverso le loro reliquie, possiamo sentire la loro presenza vicina e pregare affinché intercedano per noi presso il Signore“.