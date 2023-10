“Progetto Odissea”, Ulisse e il suo viaggio nei vicoli di Sperlonga

Domenica mattina tra i vicoli dai muri bianchi di Sperlonga è stato inaugurato il progetto dei murales che rappresenta le gesta di Ulisse e dell’Odissea.

Al taglio del nastro presente il presidente del consorzio Sperlonga Turismo Leone La Rocca che ha voluto fortemente l’iniziativa e anche il sindaco Armando Cusani e la direttrice del museo di Sperlonga Cristiana Ruggini.





Adesso, le gesta di Ulisse non si trovano più solo nel museo archeologico della Villa di Tiberio, ma anche tra i vicoli del borgo, in via Lebina.

