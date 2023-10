In arrivo un nuovo sacerdote per la diocesi di Gaeta

Grande attesa nella diocesi di Gaeta per l’ordinazione sacerdotale di Daniele Frecentese.

Don Daniele è nato nel 1997 ed è originario della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore in Formia. Dopo la maturità conseguita presso l’Istituto per Geometri “Bruno Tallini” di Formia, nel 2016 è entrato presso il Seminario regionale di Anagni, il Pontificio Collegio Leoniano, ove ha conseguito il baccalaureato in teologia. Attualmente svolge il servizio pastorale nella parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia.





FA ordinarlo presbitero sarà l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari, venerdì 6 ottobre alle 18 presso la Basilica Cattedrale di Gaeta.