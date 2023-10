Gaeta, avvicendamento in giunta: entra Conte esce Maltempo

Se ne era parlato nei giorni scorsi, ma sembravano solo indiscrezioni. Poi ieri è arrivata l’ufficialità di un avvicendamento nella giunta di Gaeta presieduta dal sindaco Cristian Leccese.

Esce dall’esecutivo cittadino Lucia Maltempo per entrare Gianna Conte.





LA NOTA DEL COMUNE DI GAETA

Questa mattina, il Sindaco Cristian Leccese, preso atto delle dimissioni presentate dall’Assessore Lucia Maltempo per motivi personali e professionali, ha provveduto alla nomina ad Assessore della Professoressa Gianna Conte, attribuendo le seguenti deleghe: Distretto Socio-Sanitario; Servizi Sociali; Politiche Giovanili; Pubblica Istruzione, Scuola, Asilo Nido comunale, Università, Biblioteca comunale; Anagrafe, Affari Generali e Protocollo, Segreteria Generale, Uffici Demografici, Elettorale, Leva, Statistica; PNRR per le rispettive competenze.

Candidata alle ultime elezioni amministrative nella lista “Mitrano nel cuore”, la neo Assessore Conte era già Consigliere comunale, eletta con 531 preferenze. A subentrare, in seno all’Assise comunale, sarà Katia Pellegrino.

«Ringrazio Lucia Maltempo – spiega il Sindaco Cristian Leccese – per il lavoro che ha svolto con impegno e passione, al servizio della collettività e con una forte attenzione verso i cittadini. Ho accettato le sue dimissioni, una scelta dettata da motivi personali e professionali, per rispetto della sua persona, della sua volontà e per andare incontro alle sue esigenze, ma continuerà comunque a far parte della squadra. Rivolgo, inoltre, un grande ringraziamento al neo Assessore Gianna Conte per aver accolto questo nuovo incarico, che aveva già ricoperto nell’Amministrazione Mitrano, con un po’ di anticipo in base all’avvicendamento concordato: i migliori auguri di un proficuo lavoro in un’ottica di costruttiva collaborazione, per proseguire con rinnovato slancio il nostro percorso amministrativo. Un in bocca al lupo e un saluto anche a Katia Pellegrino, che tornerà a far parte del Consiglio comunale».

«Stamattina ho presentato le mie dimissioni – ha dichiarato Lucia Maltempo -, per motivi personali e professionali. Ringrazio il Sindaco Leccese per la fiducia e la disponibilità a sostituirmi anticipatamente, i colleghi di Giunta e gli Uffici per avermi supportato nel mio percorso politico».

«Ritorno a ricoprire il ruolo di Assessore – queste le parole di Gianna Conte – dopo la prima importante esperienza nell’Amministrazione Mitrano. Ringrazio il Sindaco Cristian Leccese per la fiducia riposta nella mia persona: metterò a disposizione le mie competenze per svolgere questo incarico con lo stesso impegno, dedizione e umiltà, proseguendo il lavoro di squadra intrapreso precedentemente».