Dispenser acqua: perché conviene implementarli in azienda?

Idratarsi correttamente è sempre una buona pratica. A casa, a lavoro, a passeggio: in qualunque contesto, bere acqua fa bene al nostro organismo. E apporta notevoli benefici di carattere psicofisico. Una corretta idratazione in ufficio, ad esempio, aiuta le persone a concentrarsi e a ricaricare le proprie energie, con un conseguente aumento della produttività generale. Forse è anche per questo motivo che molte aziende hanno deciso di implementare stabilmente dispenser acqua all’interno dei propri ambienti.

In effetti, i vantaggi di tale soluzione sono numerosi ed evidenti. In primis, essi offrono l’opportunità di abbandonare per sempre le scomode consuetudini legate ai rifornimenti di bottigliette e boccioni di plastica. Un progresso sia in termini operativi che in termini di sostenibilità ambientale. In secondo luogo, ma altrettanto importante, la facilità di installazione e utilizzo di alcuni modelli di distributore acqua garantisce un considerevole risparmio di tempo ed energie.





Infine, come già detto, questi dispositivi apportano un miglioramento concretamente percepibile nella quotidianità lavorativa dei dipendenti. Per approfondire il discorso abbiamo dunque deciso di fornirvi alcuni consigli pratici per ottenere il meglio da questa soluzione. Dove conviene installare i distributori di acqua? Meglio acquistarli o noleggiarli? Come capire quale modello di erogatore acqua faccia al caso nostro? Scopriamolo insieme.

Distributori acqua: dove vanno installati per sfruttarli al massimo?

Come potreste già sapere, i distributori acqua purificano con avanzati sistemi di microfiltrazione l’acqua proveniente dalla rete idrica della città. I dipendenti possono utilizzarli quindi in ogni momento, in modo facile e veloce. Ciò rende ogni distributore di acqua una soluzione adatta a soddisfare le esigenze anche dei luoghi di lavoro più affollati: uffici, aziende, business center. Insomma, ambienti che quotidianamente vedono passare decine – se non centinaia – di persone.

L’obiettivo, in questi casi, è ovviamente rendere i distributori acqua potabile accessibili a tutti i dipendenti, anche quando questi presentano abitudini e orari differenti. I migliori ambienti in cui installare un distributore d’acqua sono perciò gli spazi comuni, come aree relax, sale riunioni, sale d’attesa e corridoi.

Non soltanto per comodità operativa (in quanto chiunque potrà così usufruirne senza intralciare il lavoro altrui), ma anche per ragioni estetiche. Alcuni modelli di distributore acqua potabile, progettati verticalmente per uffici e ambienti lavorativi, presentano infatti non soltanto alti livelli di funzionalità, ma anche un design essenziale ed elegante. Un esempio sono gli erogatori d’acqua della linea Waterlogic, disponibili all’interno del catalogo di Acqualys, da anni faro nel settore della produzione e distribuzione di questi dispositivi.

Dispenser acqua: conviene più l’acquisto o il noleggio?

Nell’ambito degli investimenti aziendali, tutto ruota intorno al rapporto costi-benefici. Dopo aver compreso come e dove implementare i dispenser acqua all’interno degli spazi aziendali, è giunto pertanto il momento di chiarirne gli aspetti economici. Quando si tratta di scegliere fra acquisto e noleggio di distributori d’acqua, quale formula conviene maggiormente?

Probabilmente non esiste una risposta la cui validità sia universale. La scelta è legata perlopiù alle specifiche necessità dell’azienda in questione. Non vi è una formula più conveniente dell’altra, poiché entrambe offrono determinati vantaggi. Tutto sta nelle politiche aziendali relative alla gestione delle spese.

Con l’acquisto dell’erogatore d’acqua (o degli erogatori di acqua, nel caso ve ne occorra più di uno), avrete la possibilità di godervi una fonte d’acqua inesauribile all’interno del vostro ufficio a fronte di un unico investimento iniziale. In seguito, gli eventuali ulteriori costi riguarderanno soltanto la manutenzione dei filtri o della lampada UV (per i modelli che comprendono tale sistema di purificazione). Con il noleggio del vostro distributore dell’acqua, invece, tutti i costi sopracitati saranno compresi in un canone fisso onnicomprensivo.

Erogatori acqua: come scegliere il modello che fa al caso vostro?

Ora la vostra idea di erogatori acqua si è senza dubbio arricchita di considerazioni interessanti. Sono pratici, facili da installare e da utilizzare, positivi per il benessere dei dipendenti e vantaggiosi anche dal punto di vista economico. Ma come scegliere il modello di erogatore di acqua che fa al caso nostro? Quali caratteristiche dovremmo mettere al primo posto al momento della scelta?

La cosa migliore da fare è optare per soluzioni ideate specificamente per le aziende. In uno dei paragrafi precedenti abbiamo accennato alla gamma Waterlogic presente nel catalogo di Acqualys. Si tratta di distributori di acqua potabile ad alte prestazioni, caratterizzati da linee eleganti, che si adattano con versatilità anche agli stili d’arredo più prestigiosi. I sistemi di filtrazione vantano peculiarità tecnologiche esclusive e le capacità di erogazione soddisfano alla perfezione le esigenze di qualsiasi ambiente di lavoro.

In ogni caso, proprio come in qualsiasi altro contesto in cui l’esperienza fa la differenza, vi consigliamo di richiedere il parere di un consulente. Bando alle ricerche online su “acqua distributori” o “acqua distributore” o ancora “macchinette acqua”: ricevere un supporto diretto significa risparmiare ore e ore di navigazione in rete. Con l’aiuto di un esperto potrete infatti quantificare le esigenze idriche della vostra azienda e individuare il modello di dispenser per acqua più adatto a soddisfarle.