Associazione Emergenza e Soccorso, confermato il direttivo

Si è svolta sabato l’assemblea dei soci dell’associazione Emergenza e Soccorso Odv-Onlus, con base a Spigno Saturnia. All’ordine del giorno la discussione sulle attività associative portate a termine finora e quelle da eseguire successivamente, ma soprattutto l’elezione del consiglio direttivo che guiderà il sodalizio per i prossimi tre anni di attività.

I soci, convocati con assemblea ordinaria, hanno espresso voto unito e congiunto nel rinnovare il consiglio direttivo uscente: Luca Simione presidente, Maria Cristina De Santis vicepresidente e Alessandra Amendola segretario/tesoriere.





“Una continuità importante per i progetti intrapresi e da intraprendere ma ancor di più per il bene della collettività”, commenta il presidente che fin dalla costituzione avvenuta nel dicembre 2012 continua, nonostante ostacoli e difficoltà a portare aventi l’organizzazione di volontariato nel settore sanitario e dell’emergenza, nonché della prevenzione, significando per il Sud pontino un riferimento. “Il ringraziamento va ai soci volontari, che si adoperano per mantenere viva ed efficiente l’associazione”.