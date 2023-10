Horror e thriller, il fondano D’Onofrio nuovo direttore scientifico della Pav Edizioni

Nuova soddisfazione, per lo scrittore fondano Luca D’Onofrio: è il nuovo direttore scientifico per i generi horror e thriller della Pav Edizioni, casa editrice romana molto attiva e presente nelle maggiori fiere dell’editoria italiana.

Da qualche tempo la Pav Edizioni, presieduta da Pietro Molinaro, ha deciso di ramificare in più settori, delegando a diversi direttori scientifici il compito di curare il proprio catalogo, creando delle vere e proprie sotto case con proprio logo. Ed ecco dunque la nomina di D’Onofrio per la direzione delle sezioni horror e thriller, con il compito di valutare e porre sotto contratto nuove leve della scrittura di genere, curandone poi sfaccettature e dettagli.





“Sono davvero fiero che la Pav, e nel mio caso specifico la coordinatrice editoriale Aurora Di Giuseppe, mi abbia dato la possibilità di assumere un ruolo così importante e delicato”, il commento dell’autore pontino. “Nelle prossime settimane lavoreremo su logo e grafiche. Colgo anche l’occasione per dirvi che vi aspetto a Roma, alla fiera ‘Più libri più liberi’, per la presentazione del mio nuovo libro“.

IL PROFILO – D’Onofrio nasce a Fondi nel gennaio del 1986. Ex conduttore radiofonico in una web radio e per molti anni imprenditore e gestore di diverse attività commerciali, lggi lavora nel mondo di Poste italiane. Un radicale cambio di vita che gli consente di avere molto più tempo da dedicare alla sua primaria passione, quella che più lo rappresenta fin da quando è bambino: la scrittura.

Ad oggi è al suo terzo libro, il primo con una casa editrice (Pav edizioni) , intitolato Junk – Carne Salata.

Dopo il diploma di scuola superiore ha conseguito nel 2021 un master in storytelling e strategia pubblicitaria e ora vorrebbe tornare sui banchi per conseguire una laurea in Cinema e teatro.

Sposato dal 2017 con Sara, con la quale convive da circa vent’anni e insieme hanno avuto una bambina, Emily, che oggi ha due anni.