L’estrazione solidale del Lotto: la campagna per l’Emilia Romagna

Da Luglio il Gioco del Lotto ha subito una piccola variazione, seppur temporanea. Stiamo parlando di un’estrazione straordinaria, indetta per il venerdì, che servirà a raccogliere fondi a favore dell’Emilia Romagna.

Partita il 7 luglio 2023, questa estrazione speciale aggiuntiva andrà avanti fino al 29 dicembre 2023, in live: le intenzioni sono state chiarificate da subito.





Il ricavato, infatti, andrà alle popolazioni dell’Emilia Romagna, colpite dalle alluvioni di maggio che hanno messo in ginocchio la regione. Prendervi parte è semplice, le modalità di gioco sono rimaste invariate e nell’archivio Lotto è possibile verificare le vincite, anche in modo retroattivo, nel caso se ne sia persa qualcuna.

Quarta estrazione del Gioco del Lotto ogni venerdì fino al 29 dicembre 2023

Le vicende di maggio hanno colpito profondamente la regione dell’Emilia Romagna, ma sono molte le società e attività che si sono messe subito in moto per riuscire a dare un sostegno concreto a queste persone.

Una novità nata con uno scopo nobile e che offre inoltre una possibilità in più di vincere qualche premio a uno dei giochi numerici più conosciuto e apprezzato in Italia.

L’estrazione aggiuntiva, come comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, avviene ogni venerdì alle 20:00, in live, e coinvolge non solo il Lotto ma anche il Simbolotto e il 10eLotto.

Il ricavato verrà devoluto poi all’Agenzia per la sicurezza territoriale e alla protezione civile dell’Emilia. Le speranze dietro a questa nuova estrazione sono molte e l’ADM ha già fatto una stima: entro il 29 dicembre, a chiusura dell’attività, l’obiettivo è quello di riuscire a ricavare e donare 45 milioni di euro.

L’emergenza alluvionale che ha colpito l’Emilia Romagna ha richiesto infatti sforzi massicci per il ripristino e la ricostruzione delle aree colpite e ha ovviamente necessità di supporto, che in tanti si sono attivati per fornirlo.

Ciò che colpisce, qui, non è solo il desiderio di una buona azione ma unita alla possibilità di vincita che una normale giocata al Gioco del Lotto può offrire. È un modo diretto e coinvolgente per aiutare le comunità locali e dimostrare solidarietà in un momento di necessità.

Nonostante però la buona causa, ADM, ente governativo incaricato di verificare la sicurezza dell’ambiente di gioco, si raccomanda sempre di giocare responsabilmente, non ignorando i rischi legati alla ludopatia e alla dipendenza da gioco.

Emilia Romagna pronta a rialzarsi, grazie ai fondi a supporto

Il disastro alluvionale di questo maggio, in Emilia, ha coinvolto ben 44 comuni, con particolare impatto nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Modena e Reggio Emilia.

Piogge intense hanno causato esondazioni di numerosi corsi d’acqua, comportando dissesti e frane in diverse località. Nel medesimo periodo, anche alcune province del vicino territorio marchigiano hanno subito calamità simili.

In seguito a questi tragici eventi, è emersa però un’incredibile solidarietà, con sforzi congiunti per assistere le persone colpite.

Nel contribuire al processo di ricostruzione e supporto, il Gioco del Lotto ha istituito una quarta estrazione settimanale, che continuerà fino al 29 dicembre 2023. Puoi partecipare a questa iniziativa, sostenendo direttamente le comunità colpite e, allo stesso tempo, avere un’opportunità aggiuntiva per vincere.

Grazie all’app adesso è più facile controllare i numeri usciti: verifica subito se hai vinto dai canali ufficiali, prendendo parte al gioco e alle sue iniziative, ma non dimenticarti mai di giocare responsabilmente.

Foto di Hermann Traub da Pixabay