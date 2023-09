Anche il Mof alla fiera internazionale Fruit Attraction di Madrid

Il Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi (Mof) tra i protagonisti della Fruit Attraction di Madrid, la fiera internazionale che si terrà dal 3 al 5 ottobre. Il Mof sarà presente con un suo spazio espositivo situato nel Padiglione 3, stand A03.

“Dunque dopo Fruit Logistica di Berlino e Macfrut di Rimini, Mof è orgogliosa di presentare anche a Madrid i prodotti agroalimentari di alta qualità e la capacità imprenditoriale delle

aziende che operano al suo interno, contribuendo così alla valorizzazione del complessivo sistema produttivo locale”, dicono dal Mercato.





“La partecipazione all’evento rappresenta, inoltre, un’importante tappa nelle complessive azioni di rilancio della struttura di Fondi e rientra in un più ampio impegno di internazionalizzazione, che Mof sta portando avanti con l’obiettivo di promuovere i prodotti del territorio e sostenere le aziende locali nel loro percorso di espansione”.

“Ricordiamo che Fruit Attraction si tiene ogni anno nell’Ifema Feria de Madrid. L’evento è in costante crescita ed è capace di attrarre oltre 2000 espositori e nella passata edizione più di 90.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. Numeri che certificano la centralità

della fiera spagnola nel panorama delle esposizioni del settore alimentare mondiale.

Ad accompagnare Mof nella tre giorni il know how e le eccellenze di Italfrutta Di Manno,

Forcina, Csc Lazio, Eureka”.