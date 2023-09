Le prime notizie che arrivano da Priverno sono drammatiche: un giovane di 24 anni sarebbe rimasto schiacciato da un trattore nella zona nota come Boschetto.

Si tratterebbe di un incidente sul lavoro.





Sconcerto per quanto accaduto: sul posto i carabinieri e gli uomini del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il giovane, secondo le primissime notizie, pare sia morto sul colpo.