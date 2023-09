Con la droga non si fermano al posto di blocco, arrestati

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia

Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico i militari della Tenenza Carabinieri di Gaeta hanno arrestato un 21enne ed un 16enne, entrambi di Formia, disoccupati, non frequentatori di scuola e gravati da precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Il controllo dei militari dell’Arma è avvenuto dopo che nella decorsa notte i due giovani, a bordo di un motociclo, non si fermavano all’alt intimatogli per un normale controllo alla circolazione stradale in atto in una via di Gaeta. Durante il breve inseguimento che ne è scaturito, uno dei due giovani tentava oltremodo di disfarsi di un borsello ove, una volta recuperato, veniva trovata della sostanza stupefacente.





Nel complesso e all’esito delle perquisizioni effettuate anche presso le rispettive abitazioni sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro gr. 1.25 di cocaina, gr. 38 di hashish, nr. 2 bilancini di precisione ed euro 1780.

Su disposizione dell’A.G. il maggiorenne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione mentre il minorenne è stato tradotto presso l’istituto penale per minorenni di Roma.

Contestualmente, saranno effettuati ulteriori approfondimenti volti a richiedere alla competente Autorità (Questore) l’applicazione di idonee misure nei confronti del suddetto minore, tratto in arresto e già gravato da precedenti specifici, previste dal c.d. Decreto Caivano (Decreto Legge 15 settembre 2023 nr. 123), il nuovo pacchetto sicurezza le cui principali misure riguardano la repressione dei fenomeni di delinquenza minorile attraverso nuovi percorsi rieducativi e punitivi.