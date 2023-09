Ubriaco picchia moglie e figlia e minaccia di dare fuoco alle auto

È questa la drammatica situazione che si sono trovati dinanzi i carabinieri di Priverno chiamati ad intervenire presso un’abitazione dove era in corso un violento litigio tra una coppia di romeni. In realtà, una volta sul posto, i militari hanno riscontrato come la donna di 45 anni era stata aggredita dal marito di 48. Violenza fisica era stata usata anche nei confronti della figlia di 24 anni e alla presenza della piccola di 7 anni.

L’uomo, secondo quanto reso noto dai militari, è stato trovato in stato di alterazione dovuto all’alcool e con in mano un accendino con cui stava minacciando di dare fuoco all’auto della moglie e a quella della figlia.





I carabinieri hanno constatato come lo stato di vessazioni andasse avanti da anni e dopo aver refertato le ferite delle due donne, guaribili in 15 giorni, hanno arrestato l’uomo di 48 anni con l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali dolose e tentato incendio delle due automobili.

L’uomo è stato poi condotto presso il carcere di Latina.