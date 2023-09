SpritzAut oggi a Formia: brindiamo all’inclusione con LiberAutismo

SpritzAut è una iniziativa di LiberAutismo APS, un’associazione nata dieci anni fa per opera di un gruppo di genitori con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone con Autismo e delle loro famiglie, nell’area del basso Lazio, attraverso iniziative e progetti per una vita più libera e tutelata e per la creazione di una cultura sull’autismo volta all’inclusione.

Nell’ottica del “dopo di noi” e di un progetto per la vita indipendente è fondamentale individuare un’ambito lavorativo, che da un lato risponda alle esigenze delle persone coinvolte e dall’altro possa essere un utile veicolo per poter programmare una proficua opera di sensibilizzazione.





Il progetto SpritzAut ha la caratteristica di essere estremamente duttile e adattabile a vari contesti. È ideale per promuovere raccolte fondi e occasioni di formazione; è un utile risorsa in eventi pubblici e privati; si presta ad iniziative di beneficenza e per promuovere innovazione turistica; diventa volano per dare l’opportunità ai ragazzi di LiberAutismo di specializzarsi in una mansione e in un lavoro, nel rispetto delle specificità di ciascuno e dei propri punti di forza, sorretti da tutors, da educatori e psicologi specializzati.

Pertanto le fasi del progetto sono tre: una prima dove si intende lanciare e promuovere la diffusione del brand, una seconda dedicata alla formazione dei ragazzi coinvolti, una terza di tirocinio lavorativo per la formazione delle competenze lavorative necessarie per rendere SpritzAut un progetto per la vita.

Il primo evento SpritzAut sul nostro territorio ci sarà il 28 settembre presso il Lido Tortuga di Formia, in via Giovenale 78, Formia, a partire dalle ore 18:30.

Parte dell’incasso servirà per sostenere il Progetto SpritzAut e le tante iniziative promosse sul territorio in favore dei ragazzi con autismo.

Ringraziamo quanti vorranno prendere parte all’iniziativa, contribuendo a far sì che questa prospettiva possa realizzarsi.

Prenotazione e prevendite:

LiberAutismo: 3292757421- Tortuga: 3289641620

www.liberautismo.it – anche su Facebook e Instagram