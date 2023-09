IT-Allert, ieri alle 12 l’allarme suonato in tutto il Lazio

Ieri alle 12 i cellulari presenti nel Lazio hanno lanciato un vero e proprio allarme, anche nel suono molto singolare che si è potuto sentire distintamente anche se il telefono era impostato sulla modalità silenziosa o se era in corso una telefonata.

Il tutto è stato reso possibile per testare il sistema di allerta a livello nazionale in caso di grave emergenza. In queste settimane si stanno facendo le prove in tutte le regioni italiane. Ieri è stata la volta del Lazio dove tutti, dopo il suono, hanno potuto leggere il messaggio di prova inviato dalla Protezione Civile.





IL TESTO DEL MESSAGGIO