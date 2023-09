Percepisce il reddito di cittadinanza ma non ne ha diritto

Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo investigativo di Latina hanno individuato un uomo di 73 anni di Priverno che percepiva il reddito di cittadinanza senza averne diritto.

Secondo quanto reso noto dai militari, l’uomo era stato attenzionato da specifiche verifiche dopo essere stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare legata al traffico di droga.





Al termine di tali verifiche, l’uomo è stato denunciato per aver dichiarato il falso e al tempo stesso sono stati informati gli uffici dell’Inps per l’interruzione della misura di sostegno al reddito e anche per avviare le pratiche per il recupero di quelle percepite indebitamente.