Minaccia la madre da circa due anni per poterle estorcere del denaro: i Carabinieri fanno scattare una denuncia per estorsione per un uomo di 40 anni di Minturno.

La situazione, pare, andasse avanti da oltre 2 anni, durante i quali l’uomo applicava violenza sia verbale che fisica alla madre, tanto che deve rispondere anche del reato di maltrattamenti in famiglia.





Il tutto, secondo le ricostruzioni che hanno fatto scattare la denuncia, per ottenere soldi per acquistare sostanza stupefacente.