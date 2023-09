Accessori per camion: quelli che non devono mancare al tuo mezzo

Come ci ha mostrato lo Chef Rubio nel celebre programma “Camionisti in Trattoria”, il camionista non è solo un lavoro ma una vera e propria mission. Il mezzo pesante diventa quasi una succursale della propria casa e come tale viene trattata: interni curati, pulizia al massimo, elettrodomestici e accessori per personalizzare sia gli esterni che l’abitacolo. Hai iniziato da poco questa attività o semplicemente vuoi concederti un regalo? Ecco quali sono gli accessori per camion che non devono mancare.

Dove comprare accessori per camion omologati

Come saprai bene, per poter circolare su strada in modo regolare è importante che i mezzi siano sicuri e che quindi non vengano manomessi perdendo stabilità e funzionalità. Per questo motivo vogliamo suggerirti l’e-commerce truckjunkie.it, il sito specializzato in vendita di accessori per camion omologati così da garantirti sicurezza alla guida ed evitarti sanzioni in caso di controlli.





Accessori per camion: quali acquistare

Ti stai chiedendo quali siano gli accessori per camion che dovresti avere? Iniziamo da un grande classico: i paraspruzzi per camion personalizzati: i parafanghi hanno lo scopo di riparare il resto del mezzo dagli schizzi di fango e detriti che possono provenire dal suolo, soprattutto in caso di maltempo. Possono quindi aiutare a facilitare le operazioni di pulizia che solitamente viene effettuata una volta a settimana.

Un elemento di personalizzazione esterno a cui molti non pensano ma che può fare la differenza sono le strisce riflettenti; sono solitamente gialle o arancioni e si presentano stampate su un nastro riflettente che ha lo scopo di rendere il mezzo più visibile; garantisce quindi un maggiore livello di sicurezza anche in caso di nebbia.

Tra gli accessori da usare sul camion, che non sono strettamente legati al mezzo ma che possono migliorare la vita del camionista c’è la caffettiera da viaggio. Puoi trovarne di diversi modelli: ci sono quelle che si agganciano all’accendisigari, ad esempio, e possono preparare dei deliziosi espressi utilizzando il caffè in polvere o le più pratiche capsule. Altrettanto consigliato è l’acquisto di un piccolo aspirapolvere o aspirabriciole: aiuterà a mantenere gli interni puliti, limitando quindi contagi e malattie ma anche semplicemente garantendo che l’abitacolo sia in ordine.

Continuando a parlare di accessori da interno ti consigliamo di prendere in considerazione un nuovo coprisedile, magari in pelle per poterlo pulire rapidamente e garantire maggiore comfort alla guida e allo stesso modo ti suggeriamo di abbinare un bel coprivolante che potrà aiutarti a mantenere salda la guida.

Plus? Sicuramente le tende parasole, si possono trovare di vari modelli, anche colorate, con lo scopo di viaggiare in modo più confortevole nelle giornate di caldo estremo, magari concedendosi una pausa pennichella durante lo stop del mezzo.

E per l’esterno? Sicuramente, oltre ai parafanghi citati precedentemente è possibile acquistare dei profili esterni per mascherina o i copri carena per customizzare il design ma soprattutto una mascherina personalizzata per rendere il tuo mezzo riconoscibile da amici e colleghi. Questi sono solo alcuni esempi, chiaramente la tipologia di personalizzazione dipende da te ma possiamo suggerirti di fare un giro sull’e-commerce segnalato per individuare tantissime opzioni per poter accessoriare il tuo mezzo.