Ztl del centro storico, ingressi durante l’orario scolastico

Arrivano nuove modifiche per la Ztl del centro storico di San Felice Circeo, che sarà accessibile negli orari di ingresso e di uscita delle scuole del plesso di via Gino Rossi.

La decisione dell’amministrazione comunale, deliberata dalla Giunta (deliberazione 185 del 25 05-2023) è scaturita dalla necessità di agevolare gli accompagnatori dei 169 studenti dei plessi del centro storico consentendo loro il transito nell’area della Ztl sia all’ingresso che all’uscita da scuola.





Per questo motivo, come poi normato con apposita ordinanza della Polizia Locale, è stata consentita la circolazione dei mezzi (purché siano con massa inferiore a pieno carico a 3,5 tonnellate) dalle 07:30 del mattino alle 10:00 e poi dalle ore 13:00 alle 16:00 con accesso dall’intersezione di via Roma con piazza Giosuè Carducci attraversando il varco installato quindi all’ingresso della piazza appena menzionata.

In base a quanto deliberato, quindi, il varco d’accesso sarà spento nella fascia oraria indicata e nel rispetto dei giorni di effettiva apertura della scuola così come sono stati comunicati nel mese di luglio dall’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci.