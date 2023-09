Taekwondo, il Lazio Combat torna a Scauri. Previste centinaia di presenze

Il 7 e 8 ottobre Scauri tornerà protagonista del torneo interregionale di taekwondo “Lazio Combat”.

La gara vedrà la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da tutta Italia, e vedrà impegnata anche una rappresentativa della sezione giovanile delle Fiamme Oro provenienti da Palermo.





Nella prima giornata saranno in gara piccoli atleti Kids (10 e11 anni) e Cadetti (12/13), mentre nella seconda combatteranno Junior (15/17) e Senior (18+). Tutte le gare saranno suddivise per i gradi, fino alla cintura nera, in quattro campi di gara.

Impegnati nell’organizzazione il maestro Raffaele Marchione e la figlia Sara, fortemente supportati dai genitori degli atleti dell’Asd Centro Taekwondo Scauri, per assicurare che tutta la macchina organizzativa funzioni alla perfezione.

L’attesa manifestazione sportiva è stata organizzata dal Comitato Regionale Lazio, sotto la guida del presidente Marcello Pezzolla, con il patrocinio del Comune di Minturno.