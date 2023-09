“Mario Valerio: presente”: convegno al Coni di Formia

A Formia, importante appuntamento nell’ambito della campagna di prevenzione denominata ‘Mario Valerio: presenge’, promossa dall’organizzazione di volontariato ‘Il Cuore di…’. Si tratta di un convegno sulle malattie cardiovascolari in età giovanile, organizzato per martedì 26 settembre, dalle ore 10, presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Bruno Zauli’ di Formia.

Relatori, il professor Luigi Sciarra (docente di Malattie dell’apparato cardiovascolare presso l’Università degli Studi dell’Aquila e presidente nazionale della Società Italiana di Cardiologia dello Sport), la dottoressa Lara Guerrini (Medico Superiore della Polizia di Stato – Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Roma – Consulente endocrinologo centro clinico di medicina legale e medicina preventiva della Polizia di Stato), il dottor Raffaele Papa (primario del Reparto di Cardiologia dell’Ospedale ‘Dono Svizzero’ di Formia). Il convegno sarà moderato dal giornalista Corrado Gentile.





Inoltre, i ragazzi fra i 18 ed i 25 anni che intendano eseguire l’esame di ‘prova da sforzo cardiaca’, potranno farlo gratuitamente attraverso il sistema sanitario nazionale o strutture convenzionate della Provincia di Latina. Sarà ‘Il Cuore di…’ a farsi carico del costo, fino ad esaurimento risorse.

C’è anche Gianmarco Tamberi tra i ‘supporter’ dell’evento formiano, al quale ha augurato il meglio attraverso un video saluto che sarà proiettato il 26 settembre. “Non potrò essere presente ma ci tenevo ad essere dei vostri, abbracciarvi. Sono con voi con la speranza, quando sarò a Formia per allenamenti e raduni di approfondire la conoscenza con l’associazione Il Cuore di”, queste le parole di Gianmarco ‘Gimbo’ Tamberi, 31enne altista azzurro, campione olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e fresco campione del mondo ai mondiali di Budapest 2023.

‘Mario Valerio: presente’, vedrà la partecipazione degli atleti delle Fiamme Oro – Polizia di Stato. Partner istituzionali: Csv Lazio, Croce Rossa Italiana, Avis. Media partner: Radio Show Italia 103e5.

Il convegno del 26 settembre si inserisce in un percorso avviato in questi anni da ‘Il Cuore di…’, con diverse iniziative di sensibilizzazione e collaborazione fattiva alla prevenzione delle patologie cardiache. L’associazione “Il Cuore di…” nasce in memoria di Mario Valerio, fortemente voluta dai genitori Nunzia e Giuseppe, con l’intento prioritario di diffondere una corretta informazione e di favorire la conoscenza, la ricerca e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, con particolare riferimento alla displasia o cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro (ARVD) in età adolescenziale.

Mario ci lasciava il 17 agosto 2019, improvvisamente, non svegliandosi più dal suo letto, ma restando per sempre tra noi.

Online: https://www.ilcuoredi.org/