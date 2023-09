FOTO – Milan Club Gaeta, per le 35 candeline la coppa Campioni d’Italia 2021/2022

Evento davvero suggestivo, quello organizzato dal Milan Club Gaeta per festeggiare i suoi primi 35 anni di vita: venerdì la coppa Campioni d’Italia 2021/2022 vinta dai rossoneri il 22 maggio 2022 a Reggio Emilia in occasione del 19° scudetto ha fatto tappa in città, giungendo per la prima volta nella regione Lazio.

“Una grande festa rossonera, organizzata per ricordare la prima storica iscrizione ufficiale all’Associazione Italiana Milan Clubs di questo polo del tifo milanista, che risulta essere uno dei più importanti e organizzati del sud pontino e dintorni, e che dopo tutti questi anni continua con le sue attività a mantenere alto e intenso il calore e il sostegno alla squadra grazie ai numerosi soci, tifosissimi del Diavolo rossonero che in tutti questi anni non hanno mai smesso di sostenere i colori della loro fede milanista”.

Il traguardo dei 35 anni del club del Golfo è stato festeggiato con una cena di gala tenutasi sulla terrazza vista mare del ristorante Magie dei Sapori.

Organizzato dal Milan Club Gaeta in collaborazione con Pelle Milan, l’evento mirava “non solo a rivivere le emozioni di questi 35 anni, sottolineandone la valenza attraverso l’esclusiva esposizione del trofeo per tutta la serata di gala, ma soprattutto a garantire e sottolineare una identità solida a questa associazione che da anni concede ai soci, al territorio e ai tifosi tutti un centro di aggregazione del tifo rossonero, ma anche di una attività conviviale che si prefigura di unire al Milan e alla cultura della sportività aspetti culturali, sociale e di crescita per i giovani e per il territorio”.