Fondi, ispezione del Nas: disco rosso a una piscina

Nell’ambito dei controlli eseguiti nei vari settori di competenza ed in particolare finalizzati a prevenire e reprimere illeciti nella ristorazione, i carabinieri del Nas di Latina hanno eseguito un’attività ispettiva presso un agriturismo di Fondi.

Nel corso dell’ispezione si è accertato come la piscina della struttura fosse priva di assistente bagnante, del registro dei controlli dell’acqua in vasca, della delimitazione per impedirne l’accesso negli orari di chiusura e del relativo regolamento d’uso. Per tali irregolarità, il Comune competente ha emesso un’ordinanza di sospensione dell’utilizzo della piscina.