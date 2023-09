Sperlonga, gita in barca per il dj di fama mondiale Denis Sulta

L’estate è finita, ma Sperlonga continua a calamitare visitatori. Tra gli ultimi anche Denis Sulta, nome d’arte dello scozzese Hector Barbour, dj di fama mondiale talmente affascinato dalla costa della Riviera d’Ulisse da prenotare, come prima cosa da fare in paese, un giro turistico con guida privata.

Ad accogliere l’artista, reduce da un tour completamente sold-out sulla costa californiana, i ragazzi della Sperlonga Escursioni. “Barbour è rimasto molto colpito dalla bellezza della costa locale – ha detto Luciano Ariangelo di Sperlonga Escursioni – come è rimasto colpito piacevolmente dalla nostra nuova barca, la Navis Argo, imbarcazione che ha voluto tutta per sé e per il suo entourage in una gita privata”. Alla fine, ‘Sulta’ non si è sottratto alla foto di rito insieme ad Ariangelo.