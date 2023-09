La storia di Terracina approda di nuovo in Norvegia: il progetto

La storia di Terracina approda di nuovo in Norvegia: un progetto della storica dell’arte Federica Antonelli, protagonista di un ciclo di conferenze in varie città norvegesi su invito della Società Dante Alighieri.

Tutto ebbe inizio nel 2018 con la pubblicazione di una strutturata guida turistica in lingua norvegese scritta da Paul Hedlund, cittadino norvegese che trascorre lunghi periodi dell’anno a Terracina nel cui Centro Storico Alto si è stabilita una piccola, ma molto attiva comunità norvegese. A seguito della presentazione del volume a Terracina, alla presenza dell’ambasciatore italiano a Oslo e dell’ambasciatrice norvegese a Roma, maturò il Terracina Day svoltosi il 25 marzo 2019 presso l’Ambasciata italiana a Oslo.





Oggi Terracina torna protagonista in Norvegia. Infatti, dal prossimo 25 settembre, la storica dell’arte Federica Antonelli, su invito della Società Dante Alighieri comincerà un impegnativo ciclo di conferenze partendo ancora Oslo (presso l’Auditorium dell’Istituto Italiano della Cultura) e poi Trondheim, Bergen, Kristiansand, Halden, Stavanger. La dottoressa Antonelli presenterà la relazione dal titolo ‘Terracina, il fascino di una città millenaria attraverso la narrazione dei suoi monumenti. Il passaggio dal periodo Repubblicano a quello Imperiale’.

“Un’occasionale conversazione con turisti norvegesi – rivela la dottoressa Antonelli – mentre sorseggiavo un caffè in un bar del Centro Storico ha avviato questo piccolo grande sogno. I signori che mi chiedevano informazioni sul Foro emiliano e la Cattedrale erano membri del Comitato della Società Dante Alighieri di Trondheim. Poco tempo dopo mi hanno invitato a inoltrare un mio progetto su Terracina, poi votato all’unanimità da tutti i comitati. Domenica salirò su quel volo per Oslo portando con me il mio amore per la mia città che cercherò di trasmettere agli amici norvegesi ai quali rivolgo il mio ringraziamento per questa bella opportunità di promozione culturale. Porterò anche i saluti del sindaco in qualità anche di presidente della Fondazione Città di Terracina, Fondazione ringrazio per aver accolto con entusiasmo il mio progetto e questo viaggio”.