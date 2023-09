Caldaie: ecco i modelli a condensazione più richiesti del momento sul web

Sempre più spesso gli utenti si affidano alla rete per l’acquisto delle caldaie a condensazione, che negli ultimi anni stanno registrando un trend di vendite costantemente positivo.

La conferma arriva anche dagli ultimi dati diffusi dall’associazione nazionale di riferimento Assotermica, secondo la quale le richieste hanno toccato un incremento percentuale del 30% nell’ultimo anno.





La predilezione dei canali di vendita online per l’acquisto è legata al fatto che sul web è possibile beneficiare di un’ampia possibilità di scelta, al contempo usufruendo di un ottimo rapporto qualità-prezzo.

A questo proposito, tra i punti di riferimento degli utenti è possibile annoverare Desivero, portale e-commerce specializzato che propone caldaie a condensazione online selezionate esclusivamente tra le proposte dei migliori marchi del settore.

Le principali caratteristiche delle caldaie a condensazione

Le caldaia a condensazione permettono di usufruire di una serie di importanti vantaggi.

Innanzitutto, si tratta di dispositivi con cui è possibile beneficiare di un risparmio economico in bolletta, come diretta conseguenza del processo di ottimizzazione dell’uso dell’energia possibile con questo tipo di caldaia: la resa della combustione di gas, infatti, viene migliorata fino a quasi il 30%.

In aggiunta, è bene ricordare che l’installazione di questi dispositivi è piuttosto semplice. Gli unici requisiti da rispettare per poter installare una caldaia a condensazione sono la possibilità di poterla posizionare vicino a uno scarico e non risiedere in un edificio con una canna fumaria ramificata.

Generalmente nelle abitazioni private vengono installati i modelli murali, i quali si caratterizzano per un’estetica lineare, in grado di integrarsi al meglio in qualsiasi spazio domestico, mentre in ambito industriale o commerciale si privilegiano le versioni a basamento.

Da Immergas ad Ariston, tutti i marchi più richiesti sul web

La richiesta per le caldaie a condensazione si concentra anche sul web sulle proposte dei migliori brand del settore. A questo proposito, tra i modelli più apprezzati del momento è possibile annoverare Victrix di Immergas che, essendo in classe energetica A, favorisce un’importante ottimizzazione dei consumi. Può essere installata sui sia all’interno che all’esterno, risulta particolarmente adatta per le abitazioni con diversi servizi, oppure in tutte quelle situazioni che richiedono prelievi ingenti in tempi rapidi.

Oltre ad avere un rendimento ottimo in termini di prestazioni, essa presenta un display LCD con un’interfaccia semplice da utilizzare pensata per favorire l’utente. La serie Victrix Tera può essere montata anche all’esterno e risulta funzionante anche in presenza di condizioni atmosferiche particolarmente ostili (fino a -5° e, con apposito kit opzionale, fino a -15°).

Tra le caldaie più vendute vi è anche Ecotec Intro di Vaillant, un modello murale in classe A con display touch screen. Lanciata da poco sul mercato, Ecotec Intro si distingue per la semplicità d’installazione, la leggerezza, per il suo design compatto ed essenziale, nonché per il suo innovativo modulo idraulico interno.

Un altro brand di riferimento per gli utenti anche sul web è Ariston, che registra un trend di vendite positivo per diversi modelli, tra cui la caldaia Genus One+ Net: essa si caratterizza per la presenza di un nuovo scambiatore XTRATECH™ di alta qualità, per le prestazioni energetiche elevate (appartiene alla classe A+), per la semplicità d’uso, nonché per il fatto che risulta sempre connessa ad Ariston Net.

Per quanto riguarda le caldaie murali, invece, attualmente risulta molto richiesto il modello Semiatek Condens del brand Hermann Saunier Duval, che si contraddistingue per una buona efficienza, comfort e velocità nelle prestazioni. Questo dispositivo presenta uno scambiatore primario rinnovato e altre innovazioni tecnologiche di ultima generazione.