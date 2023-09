Sezze spopola a X Factor con Asia Leva

Iniziato la scorsa settimana il celebre talent show musicale targato Sky dal titolo “X Factor”, la provincia pontina si è subito sentita protagonista grazie ad una standing ovation per la giovanissima cantante setina in arte Asia Leva ha cantato la cover di “I Like It” di Bad Bunny, Cardi B e J Balvin, incantando pubblico e giuria.

Plauso unanime dai giudici Fedez, Morgan, Dargen D’Amico e Ambra. Ovviamente i 4 sì sono lusinghieri ma il percorso che porta ai live è ancora lungo. Per ora Asia Leva ha ottenuto l’ok a passare la fase delle audition, poi ci sarà quella dei bootcamp e infine quella degli home visit, dove i giudici decideranno chi saranno i propri tre talenti da guidare durante le puntate in diretta.





L’attitudine della giovanissima performer di Sezze, però, lascia sperare bene.

IL VIDEO DELLA PERFORMANCE